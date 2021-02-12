Зіткнення машин швидкої допомоги та снігоочищувача сталося ввечері 12 лютого на вулиці Петра Запорожця у Києві. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці події працюють поліцейські, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП. На місці аварії утворився величезний затор.

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Хто саме з водіїв винен у тому, що сталося зіткнення, дізнаються патрульні. Наразі невідомо, до яких висновків вони дійшли, обстежуючи місце події.

Швидка їхала на виклик

За попередніми даними медики швидкої відвозили пацієнта до Київської міської клінічної лікарні №3.

Не доїхавши до місця кілька сотень метрів, швидка зачепила снігоочищувач, який прибирав дорогу та рухався їй назустріч.

На щастя, попри велику ймовірність зазнати травм, оскільки у машинах швидкої є проблеми з пристібанням та безпекою під час аварій, люди не постраждали.

Дивіться відео з місця зіткнення швидкої та снігоочисної машини у Києві: