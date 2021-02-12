У Дніпровському районі Києва швидка зіштовхнулася зі снігоочищувачем: відео

Зіткнення машин швидкої допомоги та снігоочищувача сталося ввечері 12 лютого на вулиці Петра Запорожця у Києві. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці події працюють поліцейські, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП. На місці аварії утворився величезний затор.
Дивіться також У Чернігові сміттєвоз переїхав жінку, яка послизнулася через сніг: фото 18+
Хто саме з водіїв винен у тому, що сталося зіткнення, дізнаються патрульні. Наразі невідомо, до яких висновків вони дійшли, обстежуючи місце події.
Швидка їхала на виклик
- За попередніми даними медики швидкої відвозили пацієнта до Київської міської клінічної лікарні №3.
- Не доїхавши до місця кілька сотень метрів, швидка зачепила снігоочищувач, який прибирав дорогу та рухався їй назустріч.
- На щастя, попри велику ймовірність зазнати травм, оскільки у машинах швидкої є проблеми з пристібанням та безпекою під час аварій, люди не постраждали.
Дивіться відео з місця зіткнення швидкої та снігоочисної машини у Києві: