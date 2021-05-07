В Держпродспоживслужбі повідомили, що йдеться про каструлі De Luxe, які зробили в Китаї, але завезли в Україну із Німеччини. У виробах знайшли міграції небезпечних хімічних речовин.

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Отримувачем продукції є ТОВ "ПДЛ".

Інформуємо споживачів щодо виявлення міграції кадмію та свинцю з каструль, що експортувались з Китаю у Німеччину, звідки надіслано до України,

– йдеться в повідомленні.

У чому небезпека

Свинець і кадмій – реальна проблема у посудній галузі. Ці метали шкідливі для здоров'я людини.

Через свою токсичність свинець і кадмій входять в десятку найнебезпечніших хімічних речовин за версією ВООЗ.

Обидва метали продовжують використовуватися в посудній промисловості та вимагають обережності як від виробників, так і від споживачів.

Свинець впливає на різні системи людського організму: нервову систему, мозок, кровообіг, шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну систему, нирки.

Особливо чутливі до свинцю діти – навіть мікроскопічні дози свинцю можуть викликати у них негативні наслідки.

Кадмій негативно впливає на нирки, дихальну і кісткову системи організму, а також є канцерогеном.

І свинець, і кадмій належать до високонебезпечних речовин (2-го класу небезпеки). Ці метали стабільні й мають здатність накопичуватися в організмі протягом часу.