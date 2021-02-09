До київського аеропорту "Бориспіль" затримується приліт 8 рейсів, ще 3 скасували
В аеропорту "Бориспіль" повідомили про затримку рейсів / 24 канал
Через погані погодні умови у столиці 9 лютого скасовують авіарейси, а деякі літаки приземляться із запізненням. Це стосується як внутрішніх, так й міжнародних рейсів.
Джерело:Укрінформ
Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" запізнюються декілька літаків.
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Які рейси запізнюються
- рейс з Дніпра мав прибути о 8:20 годині, але очікується об 11:18 годині.
- ще один літак із Дніпра був запланований на 12:40 годину, але очікується о 14:25 годині.
- Ранковий рейс з Херсона – скасований.
Крім того, до "Борисполя" затримується приліт міжнародних рейсів зі наступних міст:
- Стамбул,
- Мінськ,
- Хургада,
- Шарм-Ель-Шейх.
Також був скасований приліт зі столиці Туреччини – Анкари.
Виліт 4 нічних та ранкових рейсів з аеропорту "Бориспіль" відбувся із затримками орієнтовно на годину.
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