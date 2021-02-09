Через погані погодні умови у столиці 9 лютого скасовують авіарейси, а деякі літаки приземляться із запізненням. Це стосується як внутрішніх, так й міжнародних рейсів.

Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" запізнюються декілька літаків.

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Які рейси запізнюються

рейс з Дніпра мав прибути о 8:20 годині, але очікується об 11:18 годині.

ще один літак із Дніпра був запланований на 12:40 годину, але очікується о 14:25 годині.

Ранковий рейс з Херсона – скасований.

Крім того, до "Борисполя" затримується приліт міжнародних рейсів зі наступних міст:

Стамбул,

Мінськ,

Хургада,

Шарм-Ель-Шейх.

Також був скасований приліт зі столиці Туреччини – Анкари.

Виліт 4 нічних та ранкових рейсів з аеропорту "Бориспіль" відбувся із затримками орієнтовно на годину.