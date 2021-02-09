До київського аеропорту "Бориспіль" затримується приліт 8 рейсів, ще 3 скасували

Джерело:Укрінформ
Через погані погодні умови у столиці 9 лютого скасовують авіарейси, а деякі літаки приземляться із запізненням. Це стосується як внутрішніх, так й міжнародних рейсів.
Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" запізнюються декілька літаків.
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Крім того, до "Борисполя" затримується приліт міжнародних рейсів зі наступних міст:
Також був скасований приліт зі столиці Туреччини – Анкари.
Виліт 4 нічних та ранкових рейсів з аеропорту "Бориспіль" відбувся із затримками орієнтовно на годину.