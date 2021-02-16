В КМДА розповіли про результати роботи нового міського додатка "Київ Цифровий", а також поділились планами його розвитку. У майбутньому з допомогою додатку можна буде голосувати за проєкти громадського бюджету.

За один місяць додаток завантажили понад 200 тисяч користувачів, у ньому зареєстрували понад 17000 машин. Всього було використано 265 тисяч QR-квитків.

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Наразі функціонал додатку "Київ Цифровий" включає покупки квитків на громадський транспорт, а також через нього можна оплачувати штрафи або отримувати повідомлення про ремонтні роботи від комунальних служб.

Що буде нового у додатку

У КМДА анонсували можливість голосувати за проєкти у межах Громадського бюджету Києва. У додатку з'явиться карта з наявністю вільних місць на паркувальних майданчиках, а також плата за них онлайн.

Розробники також працюють над розв'язанням проблеми заторів у столиці. Для цього Київ починає співпрацювати з міжнародною компанією, яка оптимізуватиме транспортні потоки за допомогою комп'ютерного навчання.

Раніше сайт 24 каналу писав, що додаток "Київ Цифровий" прийшов на заміну мобільного додатка Kyiv Smart City. Це стало несподіванкою як для жителів столиці, так і для розробників додатка-попередника.