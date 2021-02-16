У додатку "Київ Цифровий" можна буде голосувати за проєкти громадського бюджету

В КМДА розповіли про результати роботи нового міського додатка "Київ Цифровий", а також поділились планами його розвитку. У майбутньому з допомогою додатку можна буде голосувати за проєкти громадського бюджету.

За один місяць додаток завантажили понад 200 тисяч користувачів, у ньому зареєстрували понад 17000 машин. Всього було використано 265 тисяч QR-квитків.

Читайте також Скандальний кредит: активісти просять владу зайнятися продовженням трамваю до центру Києва

Наразі функціонал додатку "Київ Цифровий" включає покупки квитків на громадський транспорт, а також через нього можна оплачувати штрафи або отримувати повідомлення про ремонтні роботи від комунальних служб.

Що буде нового у додатку

У КМДА анонсували можливість голосувати за проєкти у межах Громадського бюджету Києва. У додатку з'явиться карта з наявністю вільних місць на паркувальних майданчиках, а також плата за них онлайн.

Розробники також працюють над розв'язанням проблеми заторів у столиці. Для цього Київ починає співпрацювати з міжнародною компанією, яка оптимізуватиме транспортні потоки за допомогою комп'ютерного навчання.