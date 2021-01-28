У додатку з міськими сервісами "Київ Цифровий" з 29 січня з’явиться можливість оплатити штраф за порушення ПДР. Також водії зможуть отримувати сповіщення коли їм "виписуватимуть" штрафи.

Джерело: itechua

Оплатити штраф можна просто зі смартфона.

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Для використання сервісу слід встановити додаток “Київ Цифровий” з магазинів додатків Google Play або App Store. Потім необхідно ввести дані свого автомобіля в додатку та увімкнути функцію отримання сповіщень про штрафи за порушення правил дорожнього руху, з’явиться можливість сплатити їх, після чого можна буде завантажити квитанцію про сплату штрафу.

Скриншот додатку

Додаток “Київ Цифровий” включає всі головні сервіси міста Києва. Користувачі можуть:

поповнити транспортну карту,

користуватися QR-квитками,

оплатити паркінг та штрафи,

повернути евакуйований автомобіль без черги

отримати сповіщення про проведення ремонтних робіт.

Додаток “Київ Цифровий” став наступником Kyiv Smart City, який перестав працювати 5 січня цього року.