Додаток Kyiv Smart City більше не працює – причина невідома, але є альтернатива
У Києві припинив роботу розрекламований додаток для смартфонів Kyiv Smart City. Користувачам пропонують перейти на новий – "Київ Цифровий". Цікаво, що команда, яка відповідає за такі сучасні технології у столиці, не знає, чому відбулась заміна.
Для того, щоб перенести не використанні поїздки у новий додаток, необхідно про це повідомити – написати на електронну пошту. Автоматичне перенесення між сервісами не передбачено, повідомляє видання "Новое время".
Читайте також У Київському метро порахували, скільки пасажирів зустріли Новий рік у підземці
Команда Kyiv Smart City здивована – про закриття додатку не знали
Представники команди Kyiv Smart City повідомили журналістам, що новину про припинення роботи додатку вони дізнались із повідомлень ЗМІ.
Виявляється, що вони не брали участь в розробці нового застосунку, всупереч інформації на сторінці в AppStore.
Для нас це стало такою ж несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізналися про це з новин. Наша команда не має жодного стосунку до розроблення та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий", але ми не змогли не помітити подібність в дизайні та інтерфейсі між ними,
– повідомили представники команди.
Дійсно, новий додаток помітно не відрізняється від попереднього та й функціонал той самий.
Цікаво, що "команда" спростувала інформацію про те, що вона кудись вирушає / Скриншот
Команда Smart City працюватиме
Голова комітету Smart City громадської ради при Мінцифри Юрій Назаров у фейсбуці зазначив, що команда-розробник популярного застосунку не мала ніякого відношення до реалізації "Києва Цифрового".
Ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними. Не зайвим буде сказати, що ні в яку далечінь під музику ми не вирушали. Команда Smart City продовжує розробляти нові та покращувати вже запущені сервіси не тільки для Києва, але й для всіх міст України,
– підкреслив Назаров.
Що можна робити в новому застосунку?
- Поповнювати транспортну карту і брати проїзний на місяць.
- Купувати QR-квиток для проїзду в муніципальному транспорті.
- Оплачувати парковку.
- Отримувати сповіщення про евакуацію машини.
Для повернення невикористаних квитків потрібно звернутися в службу підтримки support@kyiv.digital
До речі, напередодні Нового року Київрада знову відтермінувала введення е-квитка як єдиного засобу оплату проїзду в громадському транспорті – це зробили через пільговиків.
Поділитися новиною