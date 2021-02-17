Рожевий сніг: доґхантери по всьому Києву розсипали отруту для собак – фото 18+

Столичні зоозахисники б'ють на сполох через вкрай масштабну "акцію" доґхантерів. У всіх районах Києва, у місцях, де власники гуляють з тваринами найбільш часто, зловмисники розсипають отруту для собак.

Ветеринари стверджують, що за останні кілька діб у десятки разів зросла кількість звернень власників собак та киян, які побачили отруєну тварину, та вирішили її врятувати.

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У соцмережах любителі чотирилапих попереджають про те, що фактично жодне місце для вигулу собаки не можна вважати безпечним.

Рожевий сніг

Зловмисники розсипають речовину на сніг, а чіткою ознакою того, що на місце попала отрута – рожевий його окрас.



Сніг у місці, де злочинці розсипали отруту, змінює колір на рожевий / Фото 24 каналу

Втім, подібний окрас снігу зберігається не довго. Вже за кілька годин після нанесення місце нанесення отрути стає білим та виявити його фактично неможливо.

Принаймні про це у соцмережах пише найвідоміший своїми жорстокими вбивствами доґхантер Олексій Святогор, якого нещодавно визнали невинним у пропаганді жорстокого поводження з тваринами.



Пояснення Святогора / Скриншот зі спільноти доґхантерів

Коментарі Святогора у профільних спільнотах свідчать, що столичні доґхантери справді вирішили масово отруїти тварин.



За кілька годин місце нанесення отрути ніяк не впізнати / Скриншот зі спільноти доґхантерів

Крім того, у Києві вже почали знаходити тіла загиблих собак. Зоозахисники, які побачили загиблих тварин, викликали на місця поліцію. Слідчі мають розслідувати злочини.



Тварина, яку отруїли доґхантери / Фото 24 каналу