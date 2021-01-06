На трасах у Київській області 6 грудня подекуди сніжить. Правоохоронці закликають власників авто дотримуватись правил дорожнього руху, а при можливості й взагалі відмовитись від поїздок.

Поліція радить бути максимально уважними та завчасно планувати свій маршрут. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київської області.

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"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викликайте на допомогу поліцію або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо завтра допомога знадобиться саме вам", – йдеться у повідомленні.

На дорогах Київщині сніг: дивіться відео

А яка погода у столиці

У Києві на святвечір прогнозують дощ. Вдень температура підніметься максимум до +3°. На Різдво погода буде морозною, але без істотних опадів. Згідно з прогнозом погоди на 7 січня, не варто очікувати сильні морози, стовпчики термометрів опустяться до -4..+2.