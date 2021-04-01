Масштабна аварія сталась на трасі Київ — Харків ввечері 31 березня поблизу міста Березень. Водій однієї фури зіткнувся з двома іншими запаркованими вантажівками.

В аварії постраждали усі три великогабаритні машини – Daf, Man та Scania. Патрульні на місці події зазначили, що інцидент трапився через недотримання дистанції між транспортними засобами.

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Що відомо про аварію

ДТП сталась на 70 кілометрі траси до Харкова.

Як повідомили у патрульній поліції, два водії вантажівок Scania та Man здійснили вимушену зупинку, щоб замінити колесо на одній із фур.

В цей час керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожніх обставин. Він не обрав безпечної швидкості руху.

Через це зіткнувся з обома припаркований великогабаритними автівками.



Аварія під Києвом / Фото Патрульної поліції Київської області

Водія вантажівки Daf госпіталізували.

Причину аварії встановлюють слідчі.

Екіпажі патрульних регулюють рух транспорту на цій ділянці. Вантажівки не пускали до ранку 1 квітня.

Патрульна поліція нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху та безпечної дистанції під час руху автошляхами.

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Яка ситуація біля місця аварії: відео