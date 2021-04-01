Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 3 вантажівки – фото, відео

Джерело:Патрульна поліція Київської області
Масштабна аварія сталась на трасі Київ — Харків ввечері 31 березня поблизу міста Березень. Водій однієї фури зіткнувся з двома іншими запаркованими вантажівками.
В аварії постраждали усі три великогабаритні машини – Daf, Man та Scania. Патрульні на місці події зазначили, що інцидент трапився через недотримання дистанції між транспортними засобами.
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Аварія під Києвом / Фото Патрульної поліції Київської області
Екіпажі патрульних регулюють рух транспорту на цій ділянці. Вантажівки не пускали до ранку 1 квітня.
Патрульна поліція нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху та безпечної дистанції під час руху автошляхами.
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Яка ситуація біля місця аварії: відео