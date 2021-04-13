Бензовоз зіткнувся з легковиком: ДТП з потерпілими на Київщині – фото
Поряд із Білою Церквою на Київщині зіткнулися бензовоз і легковий автомобіль. Це трапилося на 87 кілометрі дороги Київ — Одеса. Два автомобілі сильно пошкодились і є потерпілі.
Джерело:Патрульна поліція Київщини
Легковий автомобіль відкинуло на кілька десятків метрів. Патрульні почали займатися регулюванням руху біля місця аварії.
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Детальніше про аварію
На дорозі зіткнулися Mercedes-Benz та легковик Lada Kalinа. Чому трапилася ДТП – не повідомляють. На місці інциденту працювали медики та рятувальники. Також туди прибули слідчі, щоб з'ясувати обставини події.
Легковик після зіткнення з бензовозом / Фото Патрульної поліції Київщини
Як повідомляє ТСН, водій легковика постраждав і його госпіталізували. Також із ним був пасажир, який не отримав значних травм і зміг вибратися з авто сам. Водій бензовоза не постраждав.
Бензовоз після аварії під Білою Церквою / Фото Патрульної поліції Київщини
Він виїхав на мою смугу та пішов мені на таран. Я скільки зміг – стільки дав вправо,
– розповів водій бензовозу.
Ще він додав, що авто врізалося в його переднє колесо. Це також видно по фото транспорту після аварії.
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