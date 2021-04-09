На Київщині, в районі села Стоянка, 8 квітня сталась ДТП. Автівка Kia Sorento влетіла у відбійник – він зайшов спереду, а вийшов через задню частину. Водій просто заснув за кермом.

На щастя, ніхто не загинув, втім, 23-річного пасажира відвезли у лікарню із травмами. Наразі про його стан нічого не відомо. Водій не постраждав.

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Обставини ДТП

ДТП сталось на трасі Київ – Чоп, в напрямку столиці, близько 4-ї ранку. В поліції зазначили, що водій був перевтомлений та заснув за кермом.

Правоохоронці наголошують, що "сон за кермом загрожує всім учасникам дорожнього руху страшною катастрофою. Мандрувати автомобілем не рекомендується водіям, які не виспались і не відпочили".

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Аналогічний випадок

У березні 2021 року в Києві сталась аналогічна ДТП – Porsche Cayenne на великій швидкості в’їхав у відбійник. Машину буквально прошило наскрізь, але водій сильно не постраждав.

Це сталось на з’їзді з вулиці Академіка Заболотного на Столичне шосе, поблизу ТЦ "Атмосфера". Відбійник пройшов через всю автівку і вийшов із заднього скла.