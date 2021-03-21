Моторошна ДТП біля зоопарку у Києві: авто протаранило машину аварійної служби – відео
Аварія сталася у ніч проти 21 березня на проспекті Перемоги біля Київського зоопарку. Внаслідок ДТП постраждали 4 людини, частина з них перебувають у критичному стані.
Джерело:dtp.kiev.ua
Одразу після ДТП рух проспектом Перемоги перекрили. На місце події прибули багато карет швидких.
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Деталі аварії у Києві
За інформацією очевидців, BMW на величезній швидкості влетіло в автомобіль аварійної служби. Удар був такої сили, що спецтранспорт відкинуло на 50 метрів і перевернуло на правий бік. А от BMW повністю зруйноване та понівечене.
Троє хлопців, які стали очевидцями ДТП, розповіли, що почули сильний вибух та побачили, як BMW загорілося. Вони підбігли до авто та витягли людей з автомобіля. Швидка та правоохоронці приїхали оперативно.
Що відомо про постраждалих
Відомо, що за кермом BMW була молода дівчина. Наразі вона перебуває у лікарні у критичному стані. Також у BMW були ще 3 пасажири.
Найбільше з пасажирів постраждав чоловік, який сидів на передньому сидінні. Лікарі зазначили, що зараз він у важкому стані.
ДТП біля зоопарку в Києві: дивіться відео
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