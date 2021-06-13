ДТП на бульварі Шевченка: мотоцикліст загинув від удару в таксі

У центрі Києва сталася ДТП за участі таксиста і мотоцикліста. Від удару водія двоколісного відкинуло на огорожу.

Мотоцикліст врізався у бік авто зі сторони водія. Як повідомляють у соцмережах, мотоцикліст загинув на місці.

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ДТП із мотоциклом у Києві

Як пишуть у спільноті dtp.kiev.ua, водій Hyundai, що працює таксистом, здавав назад смугою громадського транспорту. Він спробував з крайнього ряду повернути на вулицю Симона Петлюри.



Мотоцикліст врізався у бік авто / Фото dtp.kiev.ua

Тоді і отримав сильний боковий удар від мотоцикліста, який рухався вниз до площі Перемоги.

Після удару мотоцикліст сильно вдарився об огорожу. Смерть настала на місці.



Водій мотоцикла загинув на місці / Фото dtp.kiev.ua

Цього ж дня у Києві сталася інша аварія за участі мотоцикла: на вулиці Маккейна двоколісний транспорт врізався у Jaguar. За попередньою інформацією, водій авто повертав ліворуч і отримав удар у передню частину машини.

Пілот мотоциклу отримав травму ноги. За словами керманича авто, мотоцикліст рухався без світла.