ДТП на бульварі Шевченка: мотоцикліст загинув від удару в таксі

13 червня 2021 , 10:42
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Джерело:

dtp.kiev.ua

У центрі Києва сталася ДТП за участі таксиста і мотоцикліста. Від удару водія двоколісного відкинуло на огорожу.

Мотоцикліст врізався у бік авто зі сторони водія. Як повідомляють у соцмережах, мотоцикліст загинув на місці. 

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ДТП із мотоциклом у Києві

Як пишуть у спільноті dtp.kiev.ua, водій Hyundai, що працює таксистом, здавав назад смугою громадського транспорту. Він спробував з крайнього ряду повернути на вулицю Симона Петлюри.


Мотоцикліст врізався у бік авто / Фото dtp.kiev.ua

Тоді і отримав сильний боковий удар від мотоцикліста, який рухався вниз до площі Перемоги.
Після удару мотоцикліст сильно вдарився об огорожу. Смерть настала на місці.


Водій мотоцикла загинув на місці Фото dtp.kiev.ua

Цього ж дня у Києві сталася інша аварія за участі мотоцикла: на вулиці Маккейна двоколісний транспорт врізався у Jaguar. За попередньою інформацією, водій авто повертав ліворуч і отримав удар у передню частину машини.

Пілот мотоциклу отримав травму ноги. За словами керманича авто, мотоцикліст рухався без світла.

 

Автор: Вероніка Климська