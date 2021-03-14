У районі селища Горенка біля Києва сталася ДТП із маршруткою. Автобус вилетів із траси і врізався у рекламний щит.

Очевидці повідомляють про те, що є постраждалі. На місце аварії приїхала швидка медична допомога.

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Маршрутка з'їхала зі своєї смуги руху і опинилася на узбіччі.

Там вона врізалася у білборд.

Як пишуть у телеграм-каналі dtp.kiev.ua, обійшлося без важко травмованих.