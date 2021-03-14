На Гостомельській трасі маршрутка в'їхала у білборд: є постраждалі

У районі селища Горенка біля Києва сталася ДТП із маршруткою. Автобус вилетів із траси і врізався у рекламний щит.

Очевидці повідомляють про те, що є постраждалі. На місце аварії приїхала швидка медична допомога.

До слова Майже 10 машин: на виїзді з Києва на трасі сталася масштабна аварія – фото

ДТП на Гостомельській трасі

Маршрутка з'їхала зі своєї смуги руху і опинилася на узбіччі.

Там вона врізалася у білборд.

Як пишуть у телеграм-каналі dtp.kiev.ua, обійшлося без важко травмованих.

ДТП з маршрутками: нещодавні випадки

У Києві водій маршрутки напідпитку збив велосипедиста, а потім з’їхав на узбіччя в кущі. Чоловіка забрали в лікарню.

У Запоріжжі водій маршрутки не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. На момент аварії в салоні були 22 людини. У зіткненні постраждали 6 пасажирів.

Смертельна ДТП з маршруткою сталася на Львівщині. На залізничному переїзді біля селища Великий Любінь потяг зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті, одна людина загинула, ще одна – отримала травми.

Детальнішу інформацію про ДТП та стан постраждалих 24 канал намагається з'ясувати у правоохоронців.