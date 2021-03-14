На Гостомельській трасі маршрутка в'їхала у білборд: є постраждалі

Джерело:dtp.kiev.ua
У районі селища Горенка біля Києва сталася ДТП із маршруткою. Автобус вилетів із траси і врізався у рекламний щит.
Очевидці повідомляють про те, що є постраждалі. На місце аварії приїхала швидка медична допомога.
До слова Майже 10 машин: на виїзді з Києва на трасі сталася масштабна аварія – фото
Маршрутка з'їхала зі своєї смуги руху і опинилася на узбіччі.
Там вона врізалася у білборд.
Як пишуть у телеграм-каналі dtp.kiev.ua, обійшлося без важко травмованих.
Детальнішу інформацію про ДТП та стан постраждалих 24 канал намагається з'ясувати у правоохоронців.