За попередньою інформацією, вона сильно постраждала від удару. Поліцейські встановлюють деталі ДТП.
До теми Смертельна ДТП під Одесою: загинула мати 3 дітей
Що відомо про аварію на Хрещатику
- У ДТП потрапили три автівки.
- За попередньою версією, водійка Mercedes відволіклась на телефон.
- Через це не розрахувала безпечну дистанцію та врізалась у таксі Volkswagen.
- Силою удару його відкинуло у Porsche Cayenne.
- Пасажирка таксі сильно вдарилось головою під час зіткнення та почувала себе зле.
- На місце аварії приїхала швидка, щоб надати допомогу пенсіонерці.