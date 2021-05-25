За попередньою інформацією, вона сильно постраждала від удару. Поліцейські встановлюють деталі ДТП.

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Що відомо про аварію на Хрещатику

  • У ДТП потрапили три автівки.
  • За попередньою версією, водійка Mercedes відволіклась на телефон.
  • Через це не розрахувала безпечну дистанцію та врізалась у таксі Volkswagen.
  • Силою удару його відкинуло у Porsche Cayenne.
  • Пасажирка таксі сильно вдарилось головою під час зіткнення та почувала себе зле.
  • На місце аварії приїхала швидка, щоб надати допомогу пенсіонерці.