На Хрещатику потрійна ДТП: постраждала пенсіонерка, яка їхала з вакцинації від COVID-19

25 травня 2021 , 18:03
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Джерело:

"ДТП Київ"

Інцидент стався вдень 25 травня. На Хрещатику зіштовхнулись 3 авто, серед бних було й таксі. Пасажирка – літня пані, що їхала після вакцинації від COVID-19.

За попередньою інформацією, вона сильно постраждала від удару. Поліцейські встановлюють деталі ДТП.

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Що відомо про аварію на Хрещатику

  • У ДТП потрапили три автівки.
  • За попередньою версією, водійка Mercedes відволіклась на телефон.
  • Через це не розрахувала безпечну дистанцію та врізалась у таксі Volkswagen.
  • Силою удару його відкинуло у Porsche Cayenne.
  • Пасажирка таксі сильно вдарилось головою під час зіткнення та почувала себе зле.
  • На місце аварії приїхала швидка, щоб надати допомогу пенсіонерці.
Важливо! У патрульній поліції нагадують про необхідність концентрації на дорозі під час руху та просять водіїв не відволікатися у ґаджети під час керування авто.
Автор: Вікторія Андрєєва