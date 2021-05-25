На Хрещатику потрійна ДТП: постраждала пенсіонерка, яка їхала з вакцинації від COVID-19

Інцидент стався вдень 25 травня. На Хрещатику зіштовхнулись 3 авто, серед бних було й таксі. Пасажирка – літня пані, що їхала після вакцинації від COVID-19.

За попередньою інформацією, вона сильно постраждала від удару. Поліцейські встановлюють деталі ДТП.

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Що відомо про аварію на Хрещатику

У ДТП потрапили три автівки.

За попередньою версією, водійка Mercedes відволіклась на телефон.

Через це не розрахувала безпечну дистанцію та врізалась у таксі Volkswagen.

Силою удару його відкинуло у Porsche Cayenne.

Пасажирка таксі сильно вдарилось головою під час зіткнення та почувала себе зле.

На місце аварії приїхала швидка, щоб надати допомогу пенсіонерці.

У патрульній поліції нагадують про необхідність концентрації на дорозі під час руху та просять водіїв не відволікатися у ґаджети під час керування авто.