У Києві водій "під кайфом", тікаючи від поліції, збив пішоходів: постраждалі в лікарні

Водій з ознаками наркотичного сп'яніння у Києві порушив ПДР, врізався в авто і наїхав на пішоходів. Двоє осіб опинилися в лікарні, а авто потрощило на друзки.
Автопригода почалася близько 15 години 21 лютого. Водій здійснив порушення ПДР, не спинився на вимогу патрульних і почав тікати.
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Як водій наїхав на пішоходів у Києві
- Почалося усе з того, що водій їхав смугою для громадського транспорту на проспекті Лобановського.
- Патруль побачив порушника і подав водієві Mercedes сигнал про зупинку.
- Натомість водій пришвидшився та зробив розворот через подвійну суцільну та почав тікати у напрямку Деміївської площі.
- На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської утікач не впорався з керуванням, наїхав на автомобіль Hyundai.
- Однак він не спинився, а продовжив рух. Зрештою – наїхав на двох пішоходів на узбіччі.
Розбитий Mercedes 22-річного водія
До приїзду швидкої вони разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу. Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.
Патрульні затримали водія Mercedes. Попередньо відомо, що у нього інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. На затриманого склали протокол за статтею про невиконання водієм вимог про зупинку та постанову за порушення ПДР.
Нещодавня резонансна справа із вбивством пішохода
- Цього тижня Київ сколихнула гучна справа про те, як водій вбив пішохода прямо у центрі Києва.
- Конфлікт стався 19 лютого на пішохідному переході на вулиці Городецького – біля театру Івана Франка.
- Водій Hyundai Sonata спершу ледь не збив пішохода на переході. Потім вийшов з авто і накинувся на нього з кулаками.
- Чоловік завдав перехожому кілька сильних ударів.
- Лікарі, які прибули на місце лише констатували смерть перехожого.
- Правоохоронці того ж дня затримали водія Hyundai Sonata. Ним виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження.
- Водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому світить до 10 років в'язниці.