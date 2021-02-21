У Києві водій "під кайфом", тікаючи від поліції, збив пішоходів: постраждалі в лікарні

Водій з ознаками наркотичного сп'яніння у Києві порушив ПДР, врізався в авто і наїхав на пішоходів. Двоє осіб опинилися в лікарні, а авто потрощило на друзки.

Автопригода почалася близько 15 години 21 лютого. Водій здійснив порушення ПДР, не спинився на вимогу патрульних і почав тікати.

Важливо Водій, що вбив пішохода в Києві, зробив зізнання в суді: донька загиблого йому не вірить

Як водій наїхав на пішоходів у Києві

Почалося усе з того, що водій їхав смугою для громадського транспорту на проспекті Лобановського.

Патруль побачив порушника і подав водієві Mercedes сигнал про зупинку.

Натомість водій пришвидшився та зробив розворот через подвійну суцільну та почав тікати у напрямку Деміївської площі.

На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської утікач не впорався з керуванням, наїхав на автомобіль Hyundai.

Однак він не спинився, а продовжив рух. Зрештою – наїхав на двох пішоходів на узбіччі.



Розбитий Mercedes 22-річного водія

До приїзду швидкої вони разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу. Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.

Патрульні затримали водія Mercedes. Попередньо відомо, що у нього інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. На затриманого склали протокол за статтею про невиконання водієм вимог про зупинку та постанову за порушення ПДР.

Нещодавня резонансна справа із вбивством пішохода