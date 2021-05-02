Було лише 18: фото та відео з дівчиною, що загинула в моторошній аварії в Києві

У Києві 1 травня автомобіль Infinity на великій швидкості злетів з дороги та зіткнувся з електроопорою. Через "азарт" нетверезого водія загинула 18-річна Олександра Землякова, її 17-річна подруга опинилась в лікарні.

У мережі відшукали фото загиблої дівчини. Вона вела інстаграм під ніком favoritka.

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Знайомі та близькі висловлюють співчуття на сторінці Олександри

На сторінці загиблої друзі та знайомі висловлюють глибокі співчуття. Є й коментар матері Олександри.

Загибла Олександра Землякова / Фото з інстаграму favoritka

Дівчина була пасажиркою Infinity / Фото з інстаграму favoritka

Люди висловлюють співчуття на сторінці дівчини / Фото з інстаграму favoritka

Перед моторошною ДТП молодь вживала алкоголь

Тим часом у телеграмі Dtp.kiev.ua повідомили, що перед моторошною автотрощею молоді люди вживали алкоголь та веселились.

Потім була дуже коротка поліцейська гонитва. Результат ви всі бачили вранці,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що лише 20 квітня 26-річного Павла Білоконя, який і був за кермом машини, впіймали за нетверезим водінням – у Вінниці.

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Дивіться відео з загиблою дівчиною:

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