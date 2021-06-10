Це сталось в напрямку Академмістечка у Житомирського моста. Позашляховик буквально вм'яло під фуру.

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Вантажили трубу на дорозі

Фура стояла з причепом, в який вантажили трубу. Позашляховику трубою розірвало дах. Робочі стверджують, що попереду виставили всі попереджувальні знаки аварійних робіт.

В результаті аварії водія позашляховика відвезли в лікарню у важкому стані. На місці працювали медики, поліція. Всі обставини ДТП встановить слідство.

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Наслідки аварії: відео "Інформатора"

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