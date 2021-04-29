ДТП у Києві на Севастопольській площі: зіткнулись легковик, маршрутка та вантажівка

У Києві 29 квітня на Севастопольській площі сталась ДТП. Зіткнулись маршрутка, вантажівка і легковий автомобіль, проїзд був перекритий.

За даними ЗМІ, у результаті аварії постраждала одна пасажирка маршрутки. Їй надали допомогу медики.

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Обставини ДТП

Причини та обставини ДТП з’ясовує поліція. За попередньою інформацією правила дорожнього руху порушив водій легкового автомобіля, передає телеграм-канал сайту "Сегодня".

Ймовірно, що водій був п’яний – в салоні його автівки знайшли порожню пляшку вина.

ДТП у Києві на Севастопольській площі: дивіться відео

Нищівна ДТП із постраждалими трапилася вранці 26 квітня на Броварському проспекті у Києві. Власник ВАЗ знепритомнів, через що машина виїхала на смугу для зустрічного руху. Після цього зіткнулася з іншим легковиком, але вже марки Volkswagen.

Як з'ясували патрульні, які першими прибули на місце інциденту, керманич ВАЗ рухався у крайній лівій смузі в напрямку Броварів. Коли ж він знепритомнів, машина вилетіла за межі проїзної частини з іншого боку дороги.