ДТП в Києві за участю п'яного водія: загинула молода дівчина, ще одна постраждала – відео

У Києві на вулиці Лесі Українки вночі проти 1 травня трапилася смертельна ДТП за участю п'яного водія. Внаслідок трагедії загинула 18-річна дівчина.

Деталі ДТП у Києві

Інцидент трапився близько 02:25. Водія та пасажирок з автомобіля діставали рятувальники спеціальною технікою.

Автівку переслідували патрульні

Патрульні зафіксували, що автомобіль Infinity G25 порушує правила дорожнього руху. Однак на вимогу зупинитися водій не відреагував, а навпаки – додав газу. Правоохоронці вирушили вслід за порушником, однак той незабаром врізався у стовп на швидкості у понад 100 кілометрів на годину.

За даними ДСНС Києва, автівка в'їхала в електроопору. Перед тим вона зіткнулася з бордюром і перекинулося. Внаслідок зіткнення водія та пасажирку затиснуло між сидіннями та панеллю приладів. Рятувальники вивільнили водія та тіло пасажирки за допомогою електрогідравлічного обладнання та шанцевого інструменту.

Крім того, за допомогою шанцевого інструменту автомобіль відключили від акумуляторної батареї.

Що відомо про водія та пасажирок

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 47-річного водія госпіталізували у лікарню. Фейсбук-спільнота dtp.kiev пише, що той обійшовся легкими травмами. Разом з ним у лікарню відвезли 19-річну пасажирку. Водночас 18-річній дівчині вижити внаслідок ДТП не вдалося.

Відомо, що водій був п'яний. Перевірка на драгері нібито показала 1,41 проміле.

Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний і всі його дії, що призвели до загибелі ні в чому не винної дівчини є наслідок вживання алкоголю,

– розповів Геращенко.

Він висловив свої співчуття родині загиблої та пообіцяв, що поліція і прокуратура Києва обов'язково доведуть справу до суду: "Незалежно від того, хто чиїм родичем може бути чи не бути водій".

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Дивіться відео переслідування п'яного водія: