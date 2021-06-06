Дорожньо-транспортна пригода сталася в Обухівському районі Київської області у неділю, 6 червня.

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Сьогодні пообідді в районі села Півці сталося зіткнення двох транспортних засобів: Volkswagen і Hyundai. Відомості щодо травмованих осіб з’ясовують слідчі,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі забезпечують безпеку дорожнього руху. На місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.


ДТП на Київщині / Фото пресслужби Патрульної поліції Київської області


На Київщині сталася ДТП / Фото пресслужби Патрульної поліції Київської області

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