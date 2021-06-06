Від удару машини викинуло з дороги: у ДТП на Київщині постраждали діти – фото

6 червня 2021 , 14:21
Читать новость на русском

Джерело:

Патрульна поліція Київської області

На Київщині внаслідок ДТП за участю двох автомобілів постраждали декілька людей, серед них є діти. Зіткнення було настільки сильним, що машини викинуло з дороги на узбіччя.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Обухівському районі Київської області у неділю, 6 червня.

Читайте також Капот сплюснуло, мов консервну банку: на трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія

Сьогодні пообідді в районі села Півці сталося зіткнення двох транспортних засобів: Volkswagen і Hyundai. Відомості щодо травмованих осіб з’ясовують слідчі,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі забезпечують безпеку дорожнього руху. На місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.


ДТП на Київщині / Фото пресслужби Патрульної поліції Київської області


На Київщині сталася ДТП / Фото пресслужби Патрульної поліції Київської області

Аварії та ДТП: останні новини

До теми Потрійна ДТП на Набережно-Рибальській в Києві: авто влетіло у відбійник – фото

Автор: Олег Васьків