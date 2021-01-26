Під Києвом в аварію потрапили одразу 3 авто: є постраждалі – фото, відео

На Новоірпінській трасі під Києвом 26 січня зіткнулись 3 автівки. У результаті аварії постраждали водії 2 машин.
Джерело: Dtp.Kiev
Одна ДТП під Києвом спровокувала іншу.
Читайте також На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю щонайменше 5 машин: є постраждалі – відео
Деталі аварії: як усе було
- Спершу водій Peugeot в'їхав в автомобіль Toyota, трохи поцарапавши його.
- Однак для з'ясування ситуації чоловіки не з'їхали на узбіччя. Натомість вони продовжили розмову прямо посеред дороги.
- Невдовзі в Peugeot на повній швидкості врізався водій спортивного автомобіля Skoda Fabia.
У результаті ДТП є потерпілі
- Серйозно постраждав водій автомобіля Peugeot, його госпіталізували.
- Крім того, травми отримав чоловік, який кермував Skoda. Крім ударів, у нього підозрюють серйозні порушення зору.
Під Києвом сталася потрійна ДТП: Фото Dtp.Kiev
На Новоірпінській трасі зіткнули 3 авто: дивіться відео