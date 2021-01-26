Під Києвом в аварію потрапили одразу 3 авто: є постраждалі – фото, відео

26 січня 2021 , 18:40
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На Новоірпінській трасі під Києвом 26 січня зіткнулись 3 автівки. У результаті аварії постраждали водії 2 машин.

Джерело: Dtp.Kiev

Одна ДТП під Києвом спровокувала іншу.

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Деталі аварії: як усе було

  • Спершу водій Peugeot в'їхав в автомобіль Toyota, трохи поцарапавши його.
  • Однак для з'ясування ситуації чоловіки не з'їхали на узбіччя. Натомість вони продовжили розмову прямо посеред дороги.
  • Невдовзі в Peugeot на повній швидкості врізався водій спортивного автомобіля Skoda Fabia.

У результаті ДТП є потерпілі

  • Серйозно постраждав водій автомобіля Peugeot, його госпіталізували.
  • Крім того, травми отримав чоловік, який кермував Skoda. Крім ударів, у нього підозрюють серйозні порушення зору.

Під Києвом сталася потрійна ДТП: Фото Dtp.Kiev

На Новоірпінській трасі зіткнули 3 авто: дивіться відео