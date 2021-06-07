За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці пригоди працюють рятувальники, медики та поліцейські.

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Що відомо про ДТП на трасі Київ – Одеса

  • Аварія сталася о 07:30 на 35 кілометрі траси Київ – Одеса. Мовиться про територію Київської області, а саме Васильківський район. 
  • На розвороті перед світлофором в напрямку столиці зіштовхнулись бензовоз і маршрутка.
  • Наразі поліцейські регулюють рух транспорту на цій ділянці.
  • Об’їзд здійснюють зустрічною смугуою.
  • Кількість потерпілих наразі є невідомою. 

Очевидці про місце ДТП: відео