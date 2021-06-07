За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці пригоди працюють рятувальники, медики та поліцейські.

До теми Капот сплюснуло, мов консервну банку: на трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія

Що відомо про ДТП на трасі Київ – Одеса

Аварія сталася о 07:30 на 35 кілометрі траси Київ – Одеса. Мовиться про територію Київської області, а саме Васильківський район.

На розвороті перед світлофором в напрямку столиці зіштовхнулись бензовоз і маршрутка.

Наразі поліцейські регулюють рух транспорту на цій ділянці.

Об’їзд здійснюють зустрічною смугуою.

Кількість потерпілих наразі є невідомою.

Очевидці про місце ДТП: відео

Зверніть увагу! Нещодавно в Обухівському районі Київщини в ДТП потрапили 2 легковики. Зіткнення було настільки сильним, що машини викинуло з дороги на узбіччя. У результаті постраждало кілька людей, зокрема діти.