За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці пригоди працюють рятувальники, медики та поліцейські.
До теми Капот сплюснуло, мов консервну банку: на трасі Київ – Чоп сталася смертельна аварія
Що відомо про ДТП на трасі Київ – Одеса
- Аварія сталася о 07:30 на 35 кілометрі траси Київ – Одеса. Мовиться про територію Київської області, а саме Васильківський район.
- На розвороті перед світлофором в напрямку столиці зіштовхнулись бензовоз і маршрутка.
- Наразі поліцейські регулюють рух транспорту на цій ділянці.
- Об’їзд здійснюють зустрічною смугуою.
- Кількість потерпілих наразі є невідомою.
Очевидці про місце ДТП: відео