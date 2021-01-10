У Києві на вулиці Миколи Закревського сталася ДТП за участю мікроавтобуса і міського трамваю. В результаті цієї аварії зупинився рух трамваїв в обидві сторони.

Водночас через ДТП ускладнений рух автомобілів. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Своєю чергою, "Київпастранс" повідомляв про затримку у русі трамваїв №33К у напрямку вулиці Сабурова з причини ДТП.



Рух відновили о 13:15, але курсування трамваїв відбувається з відхиленням від графіка.

Зауважимо, що удар від зіткнення припав на кабіну водія трамваю. Мікроавтобусу від удару зім’яло правий бік. Про постраждалих в результаті ДТП не повідомляється.

ДТП на вулиці Закревського, Київ: карта