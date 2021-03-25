У Києві 25 березня на Житомирській трасі дівчина на Daewoo врізалась у мікроавтобус, у якому їхали маленькі діти – 5 та 8 років. Від зіткнення автобус перекинувся на дах.

На щастя, обійшлося без важких травм. Діти та інші пасажири перебувають у лікарні під наглядом.

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Обставини ДТП

ДТП сталася на Житомирській трасі за 18 кілометрі від Києва. Дівчина на Daewoo врізалась у мікроавтобус Volkswagen – у салоні була сім’я.

Transporter викинуло у відбійник та перекинувся.

Обставини та причини ДТП будуть з'ясовувати правоохоронці.

ДТП на Житомирській трасі / Фото Kyiv Live

Наслідки ДТП / Фото Kyiv Live

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