Під Києвом дівчина на Daewoo влетіла у мікроавтобус: постраждали діти – фото

Джерело:24 канал
У Києві 25 березня на Житомирській трасі дівчина на Daewoo врізалась у мікроавтобус, у якому їхали маленькі діти – 5 та 8 років. Від зіткнення автобус перекинувся на дах.
На щастя, обійшлося без важких травм. Діти та інші пасажири перебувають у лікарні під наглядом.
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ДТП сталася на Житомирській трасі за 18 кілометрі від Києва. Дівчина на Daewoo врізалась у мікроавтобус Volkswagen – у салоні була сім’я.
Transporter викинуло у відбійник та перекинувся.
Обставини та причини ДТП будуть з'ясовувати правоохоронці.
ДТП на Житомирській трасі / Фото Kyiv Live
Наслідки ДТП / Фото Kyiv Live
Під Києвом дівчина на Daewoo влетіла у мікроавтобус: дивіться відео