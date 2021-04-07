У Києві 6 квітня на вулиці Героїв борони, 10 розігралась справжня сімейна драма. П’яний ексдепутат Київради намагався спалити свою квартиру, у якій були його неповнолітні діти та дружина. Раніше він спалив її автомобіль.

За інформацією спільноти "Київ Оперативний" йдеться про Віталія Даниленка. Він у 2014 році був обраний депутатом та очолював комісію Київради з питань сім’ї, молоді й спорту.

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Сам викликав поліцію

6 квітня приблизно о 21:50 в поліцію надійшло повідомлення про "домашнє насильство". Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10, намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала.

Коли правоохоронці їхали на місце – в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.

На місці до поліції кинулись мешканці й скаржились на буйного п’яного чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley та підпалив квартиру на 16-ому поверсі.

Людей евакуювали, а підпалювача затримали. Виявилося, що саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітлахів.

Раніше спалив авто

Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes.

Затримали депутата

Сам же затриманий виявився колишнім депутатом – Даниленко Віталій Васильович, 1975 року народження. Він начебто сказав, що це все через те, що дружина йому зраджує.