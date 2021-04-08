Ексдепутату, який підпалив квартиру з дітьми, оголосили підозру
Колишньому депутату Київської міської ради оголосили підозру через те, що він влаштував пожежу у себе вдома. Раніше повідомляли, що мовиться про Віталія Даниленка.
Що кажуть у прокуратурі
45-річному політику оголосили підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна.
До теми Ексдепутат Київради підпалив квартиру: в ній була його дружина та 4 дітей
За даними правоохоронців, між подружжям виник конфлікт. Через це чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у коридорі між квартирами. У результаті цього трапилася пожежа. Вогонь пошкодив вхідні двері в квартиру та майно.
Зловмисника затримали на місці події. Наразі йому обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування.
Крім того, поліцейські перевіряють причетність Даниленка до підпалу автомобіля його дружини.
Тепер політику загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Деталі інциденту
- Інидент трапився на вулиці Героїв Оборони, 10. Даниленко подзвонив у поліцію і заявив про "домашнє насильство". Він казав, що намагається забрати у дружини рушницю, але та не віддає зброю.
- Згодом правоохоронці отримали повідомлення про пожежу за тією ж адресою.
- За словами місцевих мешканців, політик був п'яний та скандалив.
- Сам Даниленко нібито сказав, що дружина йому зрадила. Через це він намагався підпалити квартиру, коли всередині були його 4 малих дітей і дружина.
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