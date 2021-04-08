Колишньому депутату Київської міської ради оголосили підозру через те, що він влаштував пожежу у себе вдома. Раніше повідомляли, що мовиться про Віталія Даниленка.

Що кажуть у прокуратурі

45-річному політику оголосили підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна.

До теми Ексдепутат Київради підпалив квартиру: в ній була його дружина та 4 дітей

За даними правоохоронців, між подружжям виник конфлікт. Через це чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у коридорі між квартирами. У результаті цього трапилася пожежа. Вогонь пошкодив вхідні двері в квартиру та майно.

Зловмисника затримали на місці події. Наразі йому обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Крім того, поліцейські перевіряють причетність Даниленка до підпалу автомобіля його дружини.

Тепер політику загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Деталі інциденту