Аналітики підбили підсумки першого тижня посиленого карантину в Києві, коли посадовці заборонили вільний доступ до громадського транспорту. Як з'ясувалося, ситуація з транспортним колапсом вже фактично нормалізувалася.

Згідно з даними затримки руху, через затори у перший день карантину місто насправді стояло у серйозних корках. Однак з кожним ситуація з заторами покращувалась.

Дивіться також Укрзалізниця змінює розклад через карантин: які рейси скасують

10 квітня середньодобова затримка на дорогах досягла відмітки у 42%. Цей показник цілком звичний для столиці навіть при повноцінній роботі громадського транспорту.

Економічна складова

Представники команди А+С порахували, які збитки несе столиця через карантин з закриттям громадського транспорту. У робочі дні минулого та позаминулого тижнів втрати склали 81 347 тисяч гривень.



Затримки на дорогах Києва під час локдауну / Графік А+С

Це майже 3 мільйони доларів збитків за 1 тиждень. Така ціна. Сподіваємося, що вигоди від рішення перевищують витрати.

– підкреслили експерти.

Крім того, аналітики зазначили, що транспортних колапсів через локдаун у Києві вже, ймовірно, не буде. Проте закликали жителів столиці ретельно планувати свою мобільність, а також сидіти вдома за можливості, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу наразі дуже погана.

З 5 квітня, коли жителі Києва втратили змогу вільно користуватися громадським транспортом, у столиці склалася досить важка ситуація. Людям без автівок довелося користуватися службами таксі, аби дістатися офісу та приїхати додому. Їздити трамваями, автобусами, метро та тролейбусами можуть лише представники критично важливих підприємств зі спецперепустками.