Колапсу нема, збитки величезні: експерти порахували втрати Києва через відсутність транспорту
Аналітики підбили підсумки першого тижня посиленого карантину в Києві, коли посадовці заборонили вільний доступ до громадського транспорту. Як з'ясувалося, ситуація з транспортним колапсом вже фактично нормалізувалася.
Джерело:"Про мобільність"
Згідно з даними затримки руху, через затори у перший день карантину місто насправді стояло у серйозних корках. Однак з кожним ситуація з заторами покращувалась.
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Економічна складова
Представники команди А+С порахували, які збитки несе столиця через карантин з закриттям громадського транспорту. У робочі дні минулого та позаминулого тижнів втрати склали 81 347 тисяч гривень.
Затримки на дорогах Києва під час локдауну / Графік А+С
Це майже 3 мільйони доларів збитків за 1 тиждень. Така ціна. Сподіваємося, що вигоди від рішення перевищують витрати.
– підкреслили експерти.
Крім того, аналітики зазначили, що транспортних колапсів через локдаун у Києві вже, ймовірно, не буде. Проте закликали жителів столиці ретельно планувати свою мобільність, а також сидіти вдома за можливості, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу наразі дуже погана.
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