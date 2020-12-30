Багатостраждальний та скандально відомий через корупційні скандали експрес Київ – Бориспіль 30 грудня знову зазнав аварії. Цього разу несправність виявилась серйозною.

Про інцидент, який стався на станції "Дарниця", повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Внаслідок події ніхто не постраждав. Дивіться також Яку зарплату мають рядові працівники Укрзалізниці: цифри Наразі представники оператора залізниці працюють на місці аварії. Що відомо про сходження з рейок експресу до "Борисполя" Згідно з офіційними даними, все сталося об 11:53.

Безпосередньо під час руху потяга перша та друга колісні пари поїзда злетіли з рейок.

Що саме спричинило аварію, наразі з'ясовують спеціалісти. Результати розслідування аварії в Укрзалізниці обіцяють оприлюднити в найкоротші терміни.