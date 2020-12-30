Бориспільський експрес зійшов з рейок у Києві: що відомо
"Бориспольський експрес" зійшов з рейок / 5 канал
Багатостраждальний та скандально відомий через корупційні скандали експрес Київ – Бориспіль 30 грудня знову зазнав аварії. Цього разу несправність виявилась серйозною.
Про інцидент, який стався на станції "Дарниця", повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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Наразі представники оператора залізниці працюють на місці аварії.
Що відомо про сходження з рейок експресу до "Борисполя"
- Згідно з офіційними даними, все сталося об 11:53.
- Безпосередньо під час руху потяга перша та друга колісні пари поїзда злетіли з рейок.
- Що саме спричинило аварію, наразі з'ясовують спеціалісти.
Результати розслідування аварії в Укрзалізниці обіцяють оприлюднити в найкоротші терміни.
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