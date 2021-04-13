У Києві склали протокол через порушення карантину в "Епіцентрі"
Посадовці Держпродспоживслужби 12 квітня перевірили дотримання протиепідеміологічних вимог у скандально відомому завдяки своїй роботі попри карантинні обмеження гіпермаркеті "Епіцентр".
Джерело:Держпродпотребслужба Києва
Представники мобільних груп знайшли порушення лише в одному з магазинів мережі. Хоча насправді в будь-якому київському "Епіцентрі" у суботу та неділю можна було купити всі без виключення товари. Навіть ті, які перебували на полицях за загороджувальною стрічкою.
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Допуск відвідувачів заборонений
В "Епіцентрі" продовжували працювати попри карантинні заборони / Фото Держпродспоживслужби Києва
- У Держпродспоживслужбі підкреслили, що перевірці "Епіцентр" зобов'язаний численними скаргами від жителів Києва.
- Реагуючи на інформацію про роботу гіпермаркетів попри суворі карантинні обмеження, посадовці разом із поліцейськими поїхали до магазинів.
- Спіймати на порушенні змогли лише один "Епіцентр".
Попри наявність загороджувальної стрічки в "Епіцентрі" продавали всі товари / Фото Держпродспоживслужби Києва
За фактом недотримання карантину в "Епіцентрі" склали протокол. Якщо судді визнають провину працівників компанії, гіпермаркет можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.
Відповідно до постанови КМУ № 1236 у червоній зоні, куди віднесено і столицю, дозволена тільки адресна доставка товарів замовлених через телефон або інтернет. Допуск відвідувачів у приміщення магазинів заборонений,
– підкреслили у Держпродспоживслужбі.
Які обмеженні діють у Києві
З 5 квітня у столиці запровадили додаткові до обмежень червоної зони правила:
- громадський транспорт обслуговує людей лише за спецперепустками;
- школи та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;
- не працюють дитячі садки;
- під забороною опинилися продуктові ярмарки;
Крім того, діють всі правила червоної зони:
Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу
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