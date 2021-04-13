У Києві склали протокол через порушення карантину в "Епіцентрі"

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Джерело:

Держпродпотребслужба Києва

Посадовці Держпродспоживслужби 12 квітня перевірили дотримання протиепідеміологічних вимог у скандально відомому завдяки своїй роботі попри карантинні обмеження гіпермаркеті "Епіцентр".

Представники мобільних груп знайшли порушення лише в одному з магазинів мережі. Хоча насправді в будь-якому київському "Епіцентрі" у суботу та неділю можна було купити всі без виключення товари. Навіть ті, які перебували на полицях за загороджувальною стрічкою.

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Кияни зазначають, що в "Епіцентрі" ніяк не коригували кількість відвідувачів, продавали товари, які заборонені для реалізації, безпосередньо у магазині під виглядом інтернет замовлень.

Допуск відвідувачів заборонений


В "Епіцентрі" продовжували працювати попри карантинні заборони / Фото Держпродспоживслужби Києва

  • У Держпродспоживслужбі підкреслили, що перевірці "Епіцентр" зобов'язаний численними скаргами від жителів Києва.
  • Реагуючи на інформацію про роботу гіпермаркетів попри суворі карантинні обмеження, посадовці разом із поліцейськими поїхали до магазинів.
  • Спіймати на порушенні змогли лише один "Епіцентр".


Попри наявність загороджувальної стрічки в "Епіцентрі" продавали всі товари / Фото Держпродспоживслужби Києва

За фактом недотримання карантину в "Епіцентрі" склали протокол. Якщо судді визнають провину працівників компанії, гіпермаркет можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Відповідно до постанови КМУ № 1236 у червоній зоні, куди віднесено і столицю, дозволена тільки адресна доставка товарів замовлених через телефон або інтернет. Допуск відвідувачів у приміщення магазинів заборонений,
– підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Які обмеженні діють у Києві

З 5 квітня у столиці запровадили додаткові до обмежень червоної зони правила:

  • громадський транспорт обслуговує людей лише за спецперепустками;
  • школи та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;
  • не працюють дитячі садки;
  • під забороною опинилися продуктові ярмарки;

Крім того, діють всі правила червоної зони:


Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу