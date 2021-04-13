У Києві склали протокол через порушення карантину в "Епіцентрі"

Посадовці Держпродспоживслужби 12 квітня перевірили дотримання протиепідеміологічних вимог у скандально відомому завдяки своїй роботі попри карантинні обмеження гіпермаркеті "Епіцентр".

Представники мобільних груп знайшли порушення лише в одному з магазинів мережі. Хоча насправді в будь-якому київському "Епіцентрі" у суботу та неділю можна було купити всі без виключення товари. Навіть ті, які перебували на полицях за загороджувальною стрічкою.

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Кияни зазначають, що в "Епіцентрі" ніяк не коригували кількість відвідувачів, продавали товари, які заборонені для реалізації, безпосередньо у магазині під виглядом інтернет замовлень.

Допуск відвідувачів заборонений



В "Епіцентрі" продовжували працювати попри карантинні заборони / Фото Держпродспоживслужби Києва

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що перевірці "Епіцентр" зобов'язаний численними скаргами від жителів Києва.

Реагуючи на інформацію про роботу гіпермаркетів попри суворі карантинні обмеження, посадовці разом із поліцейськими поїхали до магазинів.

Спіймати на порушенні змогли лише один "Епіцентр".



Попри наявність загороджувальної стрічки в "Епіцентрі" продавали всі товари / Фото Держпродспоживслужби Києва

За фактом недотримання карантину в "Епіцентрі" склали протокол. Якщо судді визнають провину працівників компанії, гіпермаркет можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Відповідно до постанови КМУ № 1236 у червоній зоні, куди віднесено і столицю, дозволена тільки адресна доставка товарів замовлених через телефон або інтернет. Допуск відвідувачів у приміщення магазинів заборонений,

– підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Які обмеженні діють у Києві

З 5 квітня у столиці запровадили додаткові до обмежень червоної зони правила:

громадський транспорт обслуговує людей лише за спецперепустками;

школи та інші навчальні заклади працюють у дистанційному режимі;

не працюють дитячі садки;

під забороною опинилися продуктові ярмарки;

Крім того, діють всі правила червоної зони:



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу