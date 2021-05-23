Подія сталася ще наприкінці листопада 2020 року. У травні 2021 правоохоронці повідомили, що розкрили злочин.

Зверніть увагу До замаху додали вбивство: у Києві судитимуть лікаря Волкова – відео

Поліція розкрила вбивство на Київщині: подробиці справи

У листопаді 2020 поліція отримала повідомлення від 37-річного фермера – керівника підприємства у селищі Макарів (Бучанський район Київської області). Чоловік заявив, що знайшов тіло свого співробітника.

При цьому фермер розповів правоохоронцям емоційну історію: мовляв, у працівника стався епілептичний напад, довелося його рятувати – але цього просто не вдалося зробити.

Поліція запідозрила, що фермер намагається ввести слідство в оману. І дійсно, після низки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій з'ясувалося, що фермер брехав.



Фермер на Київщині намагався обдурити поліцію / Фото НПУ

Насправді у день трагедії між чоловіками була сварка, і керівник задушив свого підлеглого. Потім зловмисник вирішив вигадати історію, з якою й зателефонував до поліції.

При цьому фермер завбачливо обрізав дроти камер відеонагляду, сховав відеореєстратор, а ще й залякав іншого співробітника, який став випадковим свідком події.

Раніше підозрюваний у вбивстві вже мав проблеми з законом. Тепер у разі доведення його провини в суді чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.



Фермера затримали, йому вручили підозру / Фото НПУ

21 травня суд обрав фермеру запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також Шукали пів року: в Італії знайшли мертвою молоду українку