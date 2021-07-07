Псевдомінер у листі нібито надіслав власну фотографію й вказав адресу проживання. Втім, мешканці цього будинку не впізнали чоловіка.

Ми про це писали У Києві "мінували" КМДА та кілька ТРЦ: викуп вимагали у біткоїнах

Що розповіли сусіди "мінера"

Журналістам люди повідомили, що за цією адресою живе багато людей, які можуть й не знати один одного.

Наразі невідомо чи дійсно псевдомінер надіслав свою адресу та фото.

Вимагав викуп у біткоїнах

Нагадаємо, що 6 липня на електронну пошту КМДА надійшов лист у якому цей чоловік повідомив, що замінував будівлю й вимагав переказати йому 0,5 біткоїна, що дорівнює приблизно 17 тисячам доларів.

Дивіться відео про фейкове мінування КМДА

Цього ж дня у Києві "замінували" й декілька торговельних центрів, але ці повідомлення також виявились фейковими.