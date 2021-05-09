Фейкове мінування Верховної Ради: жартівнику повідомили про підозру

До поліції 5 травня зателефонував невідомий, що повідомив про вибухівку у приміщенні Верховної Ради. Жодної бомби не знайшли. А чоловіку, що вирішив у такий спосіб відзначитись, повідомили про підозру.

Повідомлення про замінування парламенту надійшло близько 23:00. На вулицю Грушевського одразу прибули правоохоронці та вибухотехніки.

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"Мінером" виявився 55-річний чоловік

Перевірка нічого підозрілого не виявила. "Мінера" вдалось досить швидко встановити, ним виявився 55-річний житель Сумщини. У поліції кажуть, що мотиви чоловіка – хуліганські. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Парламент вже "мінували" наприкінці квітня

Зазначимо, що фейкові замінування у столиці трапляються дуже часто. Так Верховну Раду уже "мінували" 28 квітня. Тоді нардепів навіть не евакуювали, а вибухівки, звісно, не знайшли.

А 7 травня надійшло повідомлення електронною поштою про те, що вибухівку начебто заклали у торгово-розважальних центрах та метро Києва. Правоохоронцям довелось евакуювати багато людей.