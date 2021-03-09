У Флоренції відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку: його подарував Київ

В італійському місті-музеї Флоренції у день народження Тараса Шевченка 9 березня урочисто відкрили пам’ятник великому Кобзарю. Його привезли із Києва.

Це подарунок Флоренції від столиці України. Гроші на виготовлення пам’ятника знайшли меценати, а про його встановлення в Італії домовлявся Віталій Кличко.

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Мер сам й відкрив постамент, разом зі своїм колегою, мером Флоренції Даріо Нарделлою.

Я вдячний нашим італійським друзям за те, що ми, нарешті, втілили цей проєкт, над яким разом працювали кілька років,

– сказав Віталій Кличко під час відкриття.

Чому встановили пам’ятник

Ідея виникла у 2015 році, коли в українській столиці в парку "Володимирська гірка" відкрили скульптуру італійському поету Данте Аліг'єрі.

У наступному році Віталій Кличко відвідав батьківщину Данте та обговорив з мером Флоренції майбутній пам'ятник Тарасу Шевченку в центрі міста.

У Флоренції відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку: дивіться відео

Виконання задуму затяглося на кілька років через підготовку документації, адже уся центральна частина Флоренції перебуває під захистом ЮНЕСКО. Про це писали на сайті 24 каналу.

Місто, в якому навіть викорчувати камінчик з бруківки — неможливо

— пояснили у Почесному консульстві України у Флоренції.

І ось, на початку весни 2021 року, нарешті це відбулось. 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, пам’ятник було відкрито.

Де його встановили

Флорентійська міська рада надала дозвіл на встановлення бронзової скульптури на території бібліотеки Облате.

Це історичний комплекс 16 століття, розташований поруч із головним собором Санта Марія дель Фйоре.

Мер Флоренції зазначив, що сьогодні два славетних міста – Київ та Флоренція – стали ще ближчими у своїй співпраці та побратимстві.

Автор пам’ятника український скульптор Олег Пінчук.