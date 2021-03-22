Вимагають життя без карантину: ФОПи перекрили центр Києва та спровокували жахливі затори

Підприємці, незадоволені існуванням пандемії та спробами влади хоча б якось впоратись із навантаженням на медичну систему та запобігти загибелі десятків тисяч людей, зібралися у центрі Києва з самого ранку 22 березня.

Спочатку протест ФОПів не завдавав мешканцям столиці особливих незручностей, оскільки вони перекрили лише вулицю Грушевського у центрі міста.

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Втім, потім підприємці вирішили діяти більш активно, чим фактично зупинили рух центральною частиною Києва, а також спровокували численні затори у прилеглих до неї районах.

Через центр краще не їхати

Попри те, що години пік вже давно закінчилися, проїхати через центральні вулиці міста неможливо з двох причин:

ФОПи перекрили проїзд Хрещатиком, Володимирським узвозом, вулицями Грушевського та Трьохсвятительською.

На проїзних частинах сусідніх вулиць накопичилася величезна кількість автівок, водії, яких вимушені об'їжджати місце протесту.

Через протест ФОПів рух центром Києва паралізовано / Скриншот Google maps

Як зазначили у поліції Києва, протестувальники рухаються Європейською площею по колу. Тому автовласникам радять взагалі уникати поїздками центром міста, а також вулицями Хрещатик, Богдана Хмельницького, Грушевського, Михайлівською та Володимирським узвозом.



ФОПи перекрили рух центром Києва / Фото "Києва оперативного"

Що вимагають ФОПи

Представники руху saveФОП, що в черговий раз зібралися з акцією протесту у центрі Києва, хочуть, щоб місцева влада скасувала карантинні обмеження та дозволила працювати малому бізнесу. Щоправда, серед протиепідеміологічних заборон нічого не сказано про зачинення маленьких магазинів, якщо вони забезпечують клієнтів замовленнями через інтернет або дотримуються карантинних норм.