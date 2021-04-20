"Героїв Дніпра" на "Героїв УПА": у Києві пропонують перейменувати станцію метро

На сайті КМДА з’явилась петиція – пропонують перейменувати станцію метро "Героїв Дніпра" у Києві на "Героїв УПА". Автор зазначає, що теперішня назва має комуністичний підтекст.

Окрім цього, є пропозиція змінити дизайн станції. В оформленні присутня заборонена в Україні георгіївська стрічка.

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Автор петиції Василь Бабич. Вона була опублікована 19 квітня й встигла набрати (станом на 20 квітня) лише 55 голосів, а потрібно 10 тисяч. Тоді цю пропозицію розглянуть в КМДА.

Чому варто перейменувати станцію

Василь Бабич пише, що її назвали на честь перемоги одного окупанта над іншим.

Станція названа на честь перемоги у 1943 році російсько-більшовицьких окупантів над німецько-нацистськими. Операція з військової точки зору була проведена абсолютно бездарно. Кількість жертв просто неймовірна,

– пише Бабич.

Пофарбувати у червоно-чорні кольори

Насправді спочатку так назвали вулицю, а вже потім й станцію, яка на ній розташована.

Бабич також пропонує пофарбувати стрічку на стінах станції, яка має колір георгіївської стрічки – вона стала символом російської агресії та окупації України у 2014 році. Ця символіка в нашій державі заборонена.

Автор петиції пропонує назвати станцію на честь воїнів Української Повстанської Армії – "Героїв УПА" та пофарбувати стрічку у червоно-чорні кольори.