Цього разу жінка була напів оголеною. Вона, нібито нічого не сталося, сиділа на дорозі та махала рукою водіям, які проїжджали повз. Причини такого вчинку жінки залишаються невідомими.

Дивіться також У Києві біля Гідропарку дівчина розляглася посеред дороги та махала водіям руками: відео

Про причини такої поведінки поки нічого невідомо.

Заблокувала одну смугу

Жінку з оголеними грудьми помітили біля 12:00 18 червня на, який веде зі станції метро "Гідропарк" до самого комплексу відпочинку.

Порушниця правил дорожнього руху як ні в чому не бувало розсілася на одній зі смуг для руху, чим заблокувала проїзд.

Як і у попередній раз, вона привітливо махала руками водіям, що проїжджали повз.

У соцмережах кияни зазначають, що бачать цю жінку оголеною на території Гідропарку майже кожного дня. За непідтвердженою інформацією, вона страждає на психічне захворювання. Чому в такому випадку жінку не помістили на лікування до спецзакладу, невідомо.



Оголена жінка знову сиділа на дорозі в Гідропарку / Фото "Києва оперативного"