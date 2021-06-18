Цього разу оголена: у Гідропарку знову помітили жінку, яка лежала на дорозі

Дівчину, яка раніше створювала ускладнення для водіїв, лежачі посеред проїзної частини, знову помітили поблизу київського Гідропарку. Вдень 18 червня вона знову прийшла на те ж саме місце.

Цього разу жінка була напів оголеною. Вона, нібито нічого не сталося, сиділа на дорозі та махала рукою водіям, які проїжджали повз. Причини такого вчинку жінки залишаються невідомими.

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Про причини такої поведінки поки нічого невідомо.

Заблокувала одну смугу

Жінку з оголеними грудьми помітили біля 12:00 18 червня на, який веде зі станції метро "Гідропарк" до самого комплексу відпочинку.

Порушниця правил дорожнього руху як ні в чому не бувало розсілася на одній зі смуг для руху, чим заблокувала проїзд.

Як і у попередній раз, вона привітливо махала руками водіям, що проїжджали повз.

У соцмережах кияни зазначають, що бачать цю жінку оголеною на території Гідропарку майже кожного дня. За непідтвердженою інформацією, вона страждає на психічне захворювання. Чому в такому випадку жінку не помістили на лікування до спецзакладу, невідомо.



Оголена жінка знову сиділа на дорозі в Гідропарку / Фото "Києва оперативного"