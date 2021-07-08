Поранив 3 людей: голосіївському стрілку повідомили про підозру
Джерело:прокуратура Києва
Чоловіку, який важко поранив поліцейського та ще двох осіб у Голосіївському районі Києва 7 липня, повідомили про підозру у скоєнні злочину. Слідчі кваліфікували подію як замах на вбивство правоохоронця, який виконував службові обов'язки, а також спробу вбити 2 цивільних.
У повідомленні прокуратури Києва зазначили, що кількість поранених внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті збільшилася до 3. Раніше у поліції казали про лише двох потерпілих.
Дивіться також Київського стрілка судитимуть за поранення поліцейського: що відомо про зловмисника
Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Правоохоронці вимагатимуть, щоб зловмисник перебував під вартою.
Що відомо про стрілянину на Голосіївському проспекті у Києві
- Близько 10:00 власник квартири у ЖК Park Avenue повідомив правоохоронцям про те, що невідомі намагаються потрапити до його квартири.
- На місце події прибуло кілька нарядів поліції, однак заявник не відчиняв двері. Згодом чоловік вистрелив з незареєстрованої помпової рушниці через двері. Частина дробу потрапила у руку патрульного. Ще один потерпілий отримав вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, а третій – уламкове пошкодження правого плечового суглобу.
- Після пострілу зловмисник забарикадувався у квартирі та відмовлявся відчиняти двері спецпризначенцям.
- Під час перемовин він розлив у житлі бензин та спричинив пожежу.
- Рятувальники та правоохоронці провели евакуацію людей з будинку, а спецпризначенці пішли на штурм квартири.
- Зловмисника та його дружину затримали. Чи інкримінують жінці якесь правопорушення, наразі невідомо.
Під час слідчих дій у квартирі фігуранта провадження правоохоронці вилучили рушницю та інші речові докази вчинення злочину. Слідчі дії тривають.
За даними ЗМІ, чоловіка звуть Іван Мартинюк. Він є власником кількох об'єктів нерухомості у Києві. Квартира, де стався інцидент, була виставлена на продаж за борги через систему СЕТАМ. Втім, чоловік відмовився з неї виселятися.
Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Дивіться відео поліції про стрілянину на Голосіївському проспекті у Києві: