Поранив 3 людей: голосіївському стрілку повідомили про підозру

Чоловіку, який важко поранив поліцейського та ще двох осіб у Голосіївському районі Києва 7 липня, повідомили про підозру у скоєнні злочину. Слідчі кваліфікували подію як замах на вбивство правоохоронця, який виконував службові обов'язки, а також спробу вбити 2 цивільних.

У повідомленні прокуратури Києва зазначили, що кількість поранених внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті збільшилася до 3. Раніше у поліції казали про лише двох потерпілих.

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Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Правоохоронці вимагатимуть, щоб зловмисник перебував під вартою.

Що відомо про стрілянину на Голосіївському проспекті у Києві

Близько 10:00 власник квартири у ЖК Park Avenue повідомив правоохоронцям про те, що невідомі намагаються потрапити до його квартири.

На місце події прибуло кілька нарядів поліції, однак заявник не відчиняв двері. Згодом чоловік вистрелив з незареєстрованої помпової рушниці через двері. Частина дробу потрапила у руку патрульного. Ще один потерпілий отримав вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, а третій – уламкове пошкодження правого плечового суглобу.

Після пострілу зловмисник забарикадувався у квартирі та відмовлявся відчиняти двері спецпризначенцям.

Під час перемовин він розлив у житлі бензин та спричинив пожежу.

Рятувальники та правоохоронці провели евакуацію людей з будинку, а спецпризначенці пішли на штурм квартири.

Зловмисника та його дружину затримали. Чи інкримінують жінці якесь правопорушення, наразі невідомо.

Під час слідчих дій у квартирі фігуранта провадження правоохоронці вилучили рушницю та інші речові докази вчинення злочину. Слідчі дії тривають.

За даними ЗМІ, чоловіка звуть Іван Мартинюк. Він є власником кількох об'єктів нерухомості у Києві. Квартира, де стався інцидент, була виставлена на продаж за борги через систему СЕТАМ. Втім, чоловік відмовився з неї виселятися.

Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Дивіться відео поліції про стрілянину на Голосіївському проспекті у Києві:​