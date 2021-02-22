Голова Київської ОДА Володін захворів на коронавірус
Голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін захворів на коронавірус. Чиновник вже пішов на самоізоляцію.
Джерело:фейсбук Василя Володіна
Він пише, що результати ПЛР-тестування прийшли на вихідних. Хвороба, за словами Володіна, протікає в легкій формі.
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Друзі, безліч разів наголошував, наскільки серйозною є ситуація з коронавірусом. Сьогодні пишу про це знову, але тепер уже з власного досвіду. На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування,
– пише голова Київської ОДА.
Також він додав, що поки ускладнень немає.
Чиновник повідомив, що вже перебуває на самоізоляції та працюватиме з дому в онлайн-режимі.
Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно,
– розповів Володін.
Також він закликав всіх жителів Київщині дотримуватись карантинних обмежень:
- користуйтесь засобами індивідуального захисту та антисептиками,
- уникайте скупчень людей,
- дуже уважно ставтесь до свого самопочуття.
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