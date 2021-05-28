Головні новини тижня у Києві: пориви труб, День міста та палаючий тролейбус на Троєщині

У Києві тривають масштабні аварії на тепломережах. Кличко пояснив, чому це стається. На вихідних в столиці відзначатимуть День Києва, а також відкриють Центр вакцинації. На Троєщині чоловік хотів спалити тролейбус. Новини Києва за тиждень 24 – 28 травня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 24–28 травня:

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Пориви труб

Джерело: КМДА

У Києві у травні трапились 3 масштабних пориви труб. Віталій Кличко пояснив це тим, що комунальники готують тепломережі до наступного опалювального сезону. Мовляв, збільшують тиск й ті місця, де є проблеми, не витримують. За словами мера, у столиці давно не вкладали гроші у тепломережі.

Де були пориви:

14 травня у центрі Києва на вулиці Пушкінській, 22А стався масштабний потоп. Вулицю залило окропом та багнюкою. Аварія сталася через прорив труби тепло- та водопостачання.



Аварія у центрі Києва / Фото Укрінформу

20 травня на Деміївській площі, просто біля бібліотеки Вернадського, люди побачили величезний струмінь води, який вирвався з-під асфальту. Він пошкодив автівки, які стояли поруч.

Прорив на Деміївській: на місці утворився гейзер – відео

27 травня на вулиці Антоновича, 176 біля Ocean Plaza стався черговий порив труби. Вода залила дорогу й утворила озеро, через яке важко проїхати. Після потопу на вулиці зійшов асфальт й з'явилась величезна яма.

Яма на місці прориву біля Ocean Plaza: відео

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У Києві відкривають великий Центр вакцинації

Джерело: КМДА

29 травня у Міжнародному виставковому центрі, що на Броварському проспекті, 15, відкривають великий Центр вакцинації від коронавірусу. Щеплення робитимуть киянам, які записались у чергу через додаток "Дія".

Наразі вакцинувати будуть китайським препаратом CoronaVac. 25 травня столиця отримала від Міністерства охорони здоров’я понад 20 тисяч доз.

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День Києва

Джерело: КМДА

На вихідних у Києві святкуватимуть День міста. За офіційними даними столиці виповнюється 1539 років. Влада запланувала півтори сотні заходів – сайт 24 каналу писав про основні події.

Читайте детально про це тут Як пройде День Києва у 2021 році: запланували півтори сотні заходів

На Троєщині чоловік кинув "коктейль Молотова" у тролейбус

Джерело: ДСНС

26 травня на вулиці Теодора Драйзера, 9, що на Троєщині, чоловік кинув у тролейбус "коктейль Молотова". Одна пасажирка отримала опіки – жінку відвезли у лікарню. Нападника одразу затримали – він сказав, що хотів всіх вбити, бо йому "набридла людина".

Деталі цього злочину Хотів усіх вбити, – чоловік, який кинув "коктейль Молотова" в тролейбус у Києві